Le milieu de la Fiorentina Edoardo Bove n'est plus en soins intensifs à l'hôpital «Careggi» de Florence. Il s'était effondré sur le terrain dimanche lors du match de Serie A de son club contre l'Inter Milan.

Des nouvelles rassurantes d'Edoardo Bove. IMAGO

ATS

Son rétablissement progresse, comme l'a annoncé mercredi soir le directeur général de la Fiorentina, Alessandro Ferrari. Le jeune homme de 22 ans a été transféré dans le service de cardiologie, a expliqué Ferrari à la chaîne italienne Mediaset avant le match de Coupe entre la Fiorentina et Empoli.

«Edoardo va bien, il se remet et nous sommes heureux. Nous devons être patients et avoir du respect pour lui. Il a changé de service, donc il va mieux», a déclaré Ferrari. Des examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes de l'arrêt cardiaque, a-t-on précisé. On craint une myocardite, une inflammation du tissu musculaire du cœur.

dom