  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A En crise, la Juventus donne un grand coup de balai !

Nicolas Larchevêque

27.10.2025

La Juventus Turin a mis un terme au contrat de son entraîneur Igor Tudor lundi, au lendemain de la défaite contre la Lazio Rome (1-0). Le club turinois est déjà distancé dans la course au titre de champion d'Italie.

La Juventus Turin a mis un terme au contrat de son entraîneur Igor Tudor.
La Juventus Turin a mis un terme au contrat de son entraîneur Igor Tudor.
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.10.2025, 12:52

27.10.2025, 13:13

«La Juventus annonce avoir relevé ce lundi de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première Igor Tudor, ainsi que son staff composé d'Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci», a indiqué dans un communiqué la Juve qui pointe à la 8e place de la Serie A, à six points de la tête après huit journées.

Le club le plus titré du football italien a précisé dans son communiqué que l'équipe serait dirigée lors de son prochain match, mercredi contre l'Udinese pour le compte de la 9e journée, par l'actuel entraîneur de la réserve, Massimiliano Brambilla.

Ancien joueur de la Juve, Tudor (47 ans) avait succédé en mars dernier à Thiago Motta, remercié neuf mois après sa prise de fonction. Le technicien croate, qui a notamment entraîné Marseille (2022/23), avait atteint l'objectif que lui avaient alors assigné ses dirigeants en décrochant la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Luciano Spalletti en sauveur ?

Si la «Vieille Dame» a entamé la saison par trois victoires, elle a vite perdu pied, en championnat comme en Ligue des champions. Elle n'a empoché que cinq points lors des cinq dernières journées de Serie A, ce qui l'a fait plonger de la 1re à la 8e place. La Juve n'a plus gagné depuis le 10 septembre et vient d'enchaîner huit matches sans victoire, les quatre derniers sans marquer de but.

Selon la chaîne de télévision Sky Sport, les dirigeants bianconeri aimeraient confier leur équipe à Luciano Spalletti, ancien entraîneur de Naples et ex-sélectionneur de l'Italie, remercié début juin par la Fédération italienne.

Les plus lus

Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action
«Pas très malin» : le cycliste français revient sur sa détention en Russie
Inquiétude encore de mise : des nouvelles de Noah Dettwiler
Poutine met fin à un accord avec Washington sur le plutonium
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle