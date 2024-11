Le Genoa, actuel 17e de Serie A, a annoncé mardi le renvoi de son entraîneur Alberto Gilardino. Le Français Patrick Vieira est pressenti pour lui succéder, selon plusieurs médias.

Alberto Gilardino (à droite) n'est plus l'entraîneur du Genoa et de Mario Balotelli. ats

ATS

Alberto Gilardino, ancien international italien de 42 ans, entraînait l'équipe professionnelle depuis décembre 2022 après avoir dirigé les jeunes U19 du Genoa. Selon plusieurs médias, le club ligure, qui ne compte que deux victoires en douze journées, pourrait recruter l'ancien champion du monde 1998 Patrick Vieira, 48 ans, sans club depuis son départ du banc de Strasbourg (Ligue 1) la saison dernière.

Vieira est passé en tant que joueur par l'AC Milan (1995-1996), la Juventus Turin (2005-2006) et l'Inter Milan (2006-2010). Il pourrait retrouver son ancien coéquipier de l'Inter Mario Balotelli, recrue surprise du Genoa fin octobre. Gilardino est le quatrième entraîneur de Serie A à perdre son poste depuis le début de saison après Luca Gotti (Lecce) et Daniele De Rossi et Ivan Juric (AS Roma tous les deux).

