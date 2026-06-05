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Serie A Fabio Grosso quitte Sassuolo

ATS

5.6.2026 - 10:59

L'ancien international italien Fabio Grosso a quitté son poste d'entraîneur de Sassuolo. Le club a annoncé son départ jeudi.

Keystone-SDA

05.06.2026, 10:59

«Sassuolo est parvenu à un accord pour mettre un terme aux contrats de l'entraîneur de son équipe première Fabio Grosso et de son staff», a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le club d'Emilie-Romagne.

Grosso, 48 ans, était aux commandes de Sassuolo depuis juillet 2024 alors que le club évoluait en Serie B, la deuxième division italienne. A l'issue de sa première saison, le champion du monde 2006 a fait remonter les Neroverdi dans l'élite. Cette saison, Sassuolo a terminé à la 11e place de la Serie A, avec le Genevois Ulisses Garcia dans ses rangs, prêté par l'OM depuis février.

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