L'ancien international italien Fabio Grosso a quitté son poste d'entraîneur de Sassuolo. Le club a annoncé son départ jeudi.

Keystone-SDA ATS

«Sassuolo est parvenu à un accord pour mettre un terme aux contrats de l'entraîneur de son équipe première Fabio Grosso et de son staff», a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le club d'Emilie-Romagne.

Grosso, 48 ans, était aux commandes de Sassuolo depuis juillet 2024 alors que le club évoluait en Serie B, la deuxième division italienne. A l'issue de sa première saison, le champion du monde 2006 a fait remonter les Neroverdi dans l'élite. Cette saison, Sassuolo a terminé à la 11e place de la Serie A, avec le Genevois Ulisses Garcia dans ses rangs, prêté par l'OM depuis février.