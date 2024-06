L'Atalanta a laissé échapper l'occasion de finir sur le podium du Championnat d'Italie en s'inclinant 3-2 à domicile face à la Fiorentina lors du match en retard de la 29e journée, dimanche.

Giorgio Scalvini a dû quitter ses coéquipiers prématurément dimanche. IMAGO/ZUMA Press

AFP Nicolas Larchevêque

Le club de Bergame, vainqueur surprise de la finale de l’Europa League face au Bayer Leverkusen (3-0) mi-mai, restait sur six victoires consécutives en championnat.

Mais il a concédé sous une pluie battante un premier but dès la 6e minute. Malgré l'égalisation d'Ademola Lookman, héros de la finale de l’Europa League avec son triplé (12e), l'Atalanta a concédé un deuxième but sept minutes plus tard et un troisième juste avant la pause.

L'Atalanta, déjà qualifiée pour la Ligue des champions grâce à son sacre en C3, a terminé à la 4e place de la Serie A avec 69 points, à deux longueurs de la 3e place, occupée par la Juventus Turin.

Scalvini sort sur blessure

La Fiorentina, battue cette semaine en finale de la Conference League par l'Olympiakos (1-0), s'est elle classée 8e (60 pts), à un point de la 7e et dernière place qualificative pour l'Europe, revenue à la Lazio.

A douze jours du coup d'envoi de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), l'international italien Giorgio Scalvini, auteur du second but de l'Atalanta, a dû quitter ses coéquipiers prématurément et a regagné les vestiaires en boitant, en se plaignant d'une douleur à un genou.