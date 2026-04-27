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Serie A Fracture de la pommette : Modric passe sur le billard avant le Mondial

ATS

27.4.2026 - 19:10

Luka Modric souffre d'une fracture de la pommette après un choc tête contre tête dimanche lors du match nul entre l'AC Milan et la Juventus Turin (0-0). Le Croate va devoir se faire opérer, a annoncé le club milanais lundi, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Keystone-SDA

27.04.2026, 19:10

Modric s'est blessé dans un duel avec le milieu turinois Manuel Locatelli. Il a quitté le terrain avec une poche de glace sur le visage.

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«Les examens effectués aujourd'hui ont révélé une fracture de l'os de la pommette gauche qui nécessitera une opération, prévue dans quelques heures. De plus amples détails seront communiqués après l'intervention», a indiqué l'AC Milan dans un communiqué.

Le club n'a pour l'instant pas donné de précisions sur la période d'indisponibilité du capitaine croate, qui a signé l'été dernier un contrat d'un an avec les septuples champions d'Europe.

La Coupe du monde en vue

Le joueur de 40 ans doit également prendre part à la Coupe du monde, où la Croatie figure dans le Groupe L, avec l'Angleterre, le Ghana et le Panama.

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L'AC Milan est en bonne voie pour retrouver la Ligue des champions, avec encore quatre matches à jouer en Serie A. L'équipe de Massimiliano Allegri est troisième, avec six points d'avance sur Côme, cinquième, et affrontera Sassuolo à l'extérieur dimanche.

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