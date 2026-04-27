Luka Modric souffre d'une fracture de la pommette après un choc tête contre tête dimanche lors du match nul entre l'AC Milan et la Juventus Turin (0-0). Le Croate va devoir se faire opérer, a annoncé le club milanais lundi, sans préciser la durée de son indisponibilité.

🚨⚠️ Luka Modrić has suffered a double fracture of his cheekbone against Juventus yesterday.



He’s expected to be 100% ready for the World Cup with Croatia. pic.twitter.com/6AV8gj5Jko — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

Keystone-SDA ATS

Modric s'est blessé dans un duel avec le milieu turinois Manuel Locatelli. Il a quitté le terrain avec une poche de glace sur le visage.

«Les examens effectués aujourd'hui ont révélé une fracture de l'os de la pommette gauche qui nécessitera une opération, prévue dans quelques heures. De plus amples détails seront communiqués après l'intervention», a indiqué l'AC Milan dans un communiqué.

Le club n'a pour l'instant pas donné de précisions sur la période d'indisponibilité du capitaine croate, qui a signé l'été dernier un contrat d'un an avec les septuples champions d'Europe.

La Coupe du monde en vue

Le joueur de 40 ans doit également prendre part à la Coupe du monde, où la Croatie figure dans le Groupe L, avec l'Angleterre, le Ghana et le Panama.

L'AC Milan est en bonne voie pour retrouver la Ligue des champions, avec encore quatre matches à jouer en Serie A. L'équipe de Massimiliano Allegri est troisième, avec six points d'avance sur Côme, cinquième, et affrontera Sassuolo à l'extérieur dimanche.