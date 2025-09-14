Le gardien international français Mike Maignan est sorti blessé peu après la pause dimanche lors de la rencontre de Serie A entre l'AC Milan et Bologne, visiblement touché à un mollet. Le gardien des Bleus a cédé sa place à Pietro Terracciano à la 52e minute.

Mike Maignan blessé contre Bologne. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

A 30 ans, il a déjà subi plusieurs blessures depuis son arrivée à Milan en 2021, et notamment une déchirure à un mollet qui lui avait fait rater la Coupe du monde 2022, où les Bleus sont arrivés en finale.

L'équipe de France dispute ses prochains matches pour les éliminatoires au Mondial-2026 le mois prochain, contre l'Islande et l'Ukraine. Les hommes de Didier Deschamps ont remporté leurs deux premières rencontres face à ces mêmes adversaires et sont en tête de leur groupe de qualification.