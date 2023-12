0:42 Gagne 2 billets VIP, voyage et hôtel compris, pour le derby d’Italie entre l’Inter et la Juve Vivez le derby d’Italie de l’intérieur ! blue Sport et fussballreisen.com vous proposent un concours exceptionnel. Assistez au match de Serie A entre l’Inter et la Juventus en début février 2024 au San Siro.

Avis à tous les fans de foot italien : vivez le derby d’Italie de l’intérieur ! blue Sport et fussballreisen.com vous proposent un concours exceptionnel. Assistez au match de Serie A entre l’Inter et la Juventus en début février 2024 au San Siro.

Le prix

blue Sport et fussballreisen.com vous offre 2 billets VIP pour le derby de la 23e journée (3 ou 4 février, date à définir) de Serie A entre le FC Internationale Milano et la Juventus FC. Le prix comprend : deux nuits dans l’hôtel 4 étoiles NYX Hotel Milan en chambre double, le petit-déjeuner et le voyage aller-retour en train. Ce dernier devrait avoir lieu du samedi 3 février (aller) au lundi 5 février (retour).

Sur place, le package VIP comprend : deux sièges dans l’Orange Skylounge Hospitality, deux places VIP (bloc 168/170) pour suivre le match, des e-tickets personnalisés, l’accès au Black&Blue Lounge et un service de restauration avant la rencontre et à la mi-temps.

EN RÉSUMÉ 2 billets VIP pour le derby d’Italie Inter vs. Juventus (23e journée de Serie A) les 3 et 4 février 2024 à Milan (date exacte à définir).

2 nuits en chambre double à l’hôtel 4 étoiles NYX Hotel Milan , petit-déjeuner compris et voyage aller-retour en train.

La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 21 janvier 2024 à 23h59 . Les gagnants seront informés personnellement.

Tous les prix sont organisés et sponsorisés par fussballreisen.com

Conditions générales de participation

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus. Une seule participation au concours est autorisée par personne. Sont exclus de la participation : les collaborateurs et les membres de leur famille du groupe Swisscom, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue concessionnaires* et agents* ainsi que tous les partenaires* chargés du concours.



blue Entertainment AG se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans donner de raisons. Les gagnants seront informés par écrit ou par téléphone et acceptent que leur nom soit mentionné en rapport avec le concours dans des publications, sur le site Internet et les réseaux sociaux de blue Sport (blue Entertainment AG) ainsi que sur le site blue News. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et de marketing par blue Entertainment AG et fussballreisen.com.



blue Sport et fussballreisen.com s'engagent à traiter avec soin les données obtenues dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer en conformité avec les dispositions légales en matière de protection des données. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou l'échange des prix du concours n'est pas possible. Tous les prix sont organisés et sponsorisés par fussballreisen.com.



La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 21 janvier 2024 à 23h59.