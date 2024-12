Genoa a été racheté par l'homme d'affaires roumain Dan Sucu, a annoncé le club italien. Il était jusqu'ici propriété du fonds d'investissement américain 777 Partners.

Genoa a été racheté par l'homme d'affaires roumain Dan Sucu. ats

Keystone-SDA ATS

Dan Sucu, qui possède également le Rapid Bucarest, a acquis 77% du Genoa pour un peu plus de 45 millions d'euros (47,2 millions de dollars), a précisé le Genoa dans un communiqué. Sucu (61 ans) est le fondateur de la plus grande marque d'ameublement de Roumanie, Mobexpert, et possède également des actifs dans l'immobilier et les médias.

Plus ancien club de football d'Italie, le Genoa a engagé le mois dernier l'ancien international français Patrick Vieira après le limogeage de l'entraîneur italien Alberto Gilardino. L'équipe est actuellement 13e de la Serie A, à seulement deux points de la zone rouge.