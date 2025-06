Huit joueurs de la Salernitana ont été hospitalisés pour intoxication alimentaire à leur retour dans la nuit de dimanche à lundi de Gênes où le club de Salerne a perdu, face à la Sampdoria, (2-0) le barrage aller de maintien en 2e division italienne.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«La Salernitana annonce qu'elle a annulé l'entraînement prévu ce lundi en raison d'une grave intoxication alimentaire ayant touché vingt-et-un de ses membres, joueurs et staff inclus, et culminant par une série de malaises ressentis au cours du voyage de retour depuis Gênes», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

«La situation a nécessité l'intervention d'ambulances à l'arrivée à l'aéroport de Salerne et l'hospitalisation d'une grande partie des personnes concernées», poursuit le texte. La Salernitana a demandé que le barrage retour prévu initialement ce vendredi soir reporté à une date ultérieure.

«Le club a immédiatement activé toutes les procédures nécessaires pour protéger la santé de ses membres et a informé les autorités compétentes, se réservant le droit d'entreprendre toute action dans les champs – sportifs et autres – afin de préserver les intérêts du club et de ses membres à quelques jours du match retour», ajoute le communiqué.

La police débarque à l’hôtel

Selon la Gazzetta dello Sport, la police s'est rendue dans l'hôtel de Gênes où la Salernitana a séjourné avant son match et qui a préparé les repas, à base de riz, prévues pour le vol retour de l'équipe.

Ces barrages de maintien en Serie B, la 2e division italienne, avaient déjà connu un coup de théâtre. La Sampdoria, initialement reléguée pour la première fois de son histoire en Serie C (3e div.), ne devait pas les disputer, mais la sanction de quatre points infligée à Brescia, a changé la donne.

Brescia, par ailleurs au bord de la faillite, a reculé à la 18e place, synonyme de relégation, derrière la «Samp» qui peut assurer son maintien en battant la Salernitana.

La Sampdoria a connu une période dorée au début des années 1990 avec son sacre dans la défunte Coupe des vainqueurs de Coupe (C2) en 1990, son seul titre de champion d'Italie en 1991 et la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions (C1) en 1992 contre le FC Barcelone (défaite 1-0 a.p.).