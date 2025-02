Lorenzo Lucca, le meilleur buteur de l'Udinese, a été remplacé à la demi-heure de jeu après avoir frappé un pénalty aux dépens de Florian Thauvin, tireur habituel.

La prime des 10 buts en championnat pour Lucca doit être très trèeeees bonne, je ne vois que ça comme explication 🤣🤣🤣pic.twitter.com/8jGvsuwf3z — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) February 21, 2025

AFP Nicolas Larchevêque

L'incident s'est produit vendredi lors du match d'ouverture de la 26e journée de Série A, lorsque l'équipe du Frioul s'est procuré un pénalty sur la pelouse de Lecce. L'international italien de 24 ans s'est saisi du ballon malgré le mécontentement exprimé par ses coéquipiers tandis que Florian Thauvin, capitaine et tireur habituel des penaltys, restait en retrait.

Après avoir reçu un carton jaune pour cet épisode de contestation entre coéquipiers, Lucca s'est tout de même chargé du penalty et l'a transformé, inscrivant ainsi son dixième but de la saison en championnat. Mais il a été remplacé quelques instants plus tard par l'attaquant espagnol Iker Bravo sous le regard furieux de son entraîneur, Kosta Runjaic.

Lucca s’excuse d’avoir «fait le dur»

A l’issue de la rencontre, le joueur s’est toutefois excusé pour son attitude. «Je voulais faire le dur mais seul, je ne suis rien», a ainsi écrit Lorenzo Lucca dans une publication Instagram samedi.

Ce penalty marqué à la 32e minute de jeu a été l'unique but inscrit de la rencontre. Avec ce succès à l'extérieur, l'Udinese est provisoirement 10e et Lecce 15e.