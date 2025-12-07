La Fiorentina, lanterne rouge du Championnat d'Italie, a condamné dimanche «les menace inacceptables et honteuses» qui ont visé les familles de ses joueurs après la défaite de l'équipe contre Sassuolo (3-1) samedi.

Agence France-Presse Clara Francey

«Les comportements de ce type ne peuvent pas avoir leur place dans le football comme ailleurs dans notre société», a indiqué le club toscan dans son communiqué.

«Le club est entré en contact avec les autorités compétentes pour s'assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la sécurité et sérénité des joueurs, du staff et de leurs familles», a ajouté la Viola, sans donner plus de détails.

Après sa défaite à Reggio Emilia pour le compte de la 14e journée, la Fiorentina qui n'a toujours pas gagné en Serie A cette saison, est dernière avec six points, à cinq longueurs de la 17e place, synonyme de maintien.

A l'issue de cette rencontre, la femme du défenseur brésilien Dodô, Amanda Ferreira, a publié sur les réseaux sociaux les menaces de mort qu'elle avait reçues, la visant elle et sa famille.