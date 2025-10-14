Le défenseur brésilien de la Juventus Gleison Bremer a été opéré du genou gauche, déjà sérieusement touché la saison dernière. La presse italienne estime son indisponibilité jusqu'à décembre.

Gleison Bremer a été opéré du genou gauche. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Bremer a subi un une intervention chirurgicale sous la forme d'une ménisectomie arthroscopique sélective du ménisque medial du genou gauche», explique la Juve dans son communiqué. «L'intervention s'est parfaitement déroulée, le joueur débutera dans les prochains jours son parcours de rééducation pour la reprise de son activité professionnelle», poursuit le texte, sans donner de date pour son retour.

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, la Juve sera privée de son défenseur brésilien au moins cinq à six semaines. Gleison Bremer (28 ans) revient cette saison d'une grave blessure à ce même genou gauche qui l'a contraint à mettre fin à sa saison 2024-25 dès octobre.