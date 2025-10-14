  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Juventus : opéré, Gleison Bremer sera absent jusqu'en décembre

ATS

14.10.2025 - 13:37

Le défenseur brésilien de la Juventus Gleison Bremer a été opéré du genou gauche, déjà sérieusement touché la saison dernière. La presse italienne estime son indisponibilité jusqu'à décembre.

Gleison Bremer a été opéré du genou gauche.
Gleison Bremer a été opéré du genou gauche.
IMAGO/ZUMA Press Wire
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.10.2025, 13:37

«Bremer a subi un une intervention chirurgicale sous la forme d'une ménisectomie arthroscopique sélective du ménisque medial du genou gauche», explique la Juve dans son communiqué. «L'intervention s'est parfaitement déroulée, le joueur débutera dans les prochains jours son parcours de rééducation pour la reprise de son activité professionnelle», poursuit le texte, sans donner de date pour son retour.

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, la Juve sera privée de son défenseur brésilien au moins cinq à six semaines. Gleison Bremer (28 ans) revient cette saison d'une grave blessure à ce même genou gauche qui l'a contraint à mettre fin à sa saison 2024-25 dès octobre.

Les plus lus

«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
«Cette absence de corps n'est pas une preuve en moins, c'est une sauvagerie en plus»
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi