La saison 2025-26 débute dès mercredi (21h00) pour l'AC Milan avec la finale de la Coupe d'Italie contre Bologne. Ce match peut lui offrir un billet pour l'Europe ou l'obliger, une fois de plus, à tout changer cet été.

L'AC Milan a une saison à sauver mercredi en finale de Coupe d’Italie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Milan a une histoire contrariée avec la Coppa Italia: il ne s'y est imposé qu'à cinq reprises, la dernière fois en 2003, loin du record de la Juventus (15) ou même des neuf sacres de l'AS Rome ou de l'Inter.

Ses tifosi espèrent que cette allergie à la compétition créée en 1922 (neuf finales perdues, un record) lui laissera du répit cette fois au Stade olympique de Rome.

Car même si les Rossoneri ont repris des couleurs en championnat (8e) et ne comptent plus que trois points de retard sur la 6e place qualificative pour la Conference League, il y a embouteillage devant. Cette finale de Coupe contre Bologne n'en prend que plus d'importance.

La fin d’une longue attente pour Bologne ?

Bologne de son côté, porté par son buteur Riccardo Orsolini (13 buts en championnat, dont six depuis début mars), espère mettre fin à la longue attente de ses supporters.

Ses trois joueurs suisses, Michel Aebischer, Remo Freuler et Dan Ndoye (actuellement blessé), ont l'occasion d'écrire l'histoire avec le club. Les Rossoblu n'ont plus remporté de titre depuis leur deuxième sacre en Coupe d'Italie en 1974.