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Serie A L'AC Milan limoge Allegri après «un échec sans équivoque»

ATS

25.5.2026 - 19:05

L'AC Milan a mis un terme lundi aux contrats de son entraîneur Massimiliano Allegri et de plusieurs cadres de sa direction sportive.

Keystone-SDA

25.05.2026, 19:05

25.05.2026, 19:52

Ces décisions interviennent au lendemain d'une déroute à domicile en Serie A qui a privé le club lombard de Ligue des champions.

«Pendant une grande partie de la saison, nous sommes restés aux deux premières places du championnat, avec la réelle possibilité de lutter pour le Scudetto. Cependant, la fin de saison a été bien en deçà du niveau affiché jusque-là et la décevante défaite d'hier soir a transformé cette saison en un échec sans équivoque», a expliqué le Milan, où évolue les Suisses Ardon Jashari et Zachary Athekame.

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«L'heure est venue d'un changement et d'une profonde réorganisation du secteur sportif du club. Se concluent avec effet immédiat les missions de l'administrateur général Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare, de l'entraîneur en chef Massimiliano Allegri et du directeur technique Geoffrey Moncada», poursuit le communiqué.

Conseiller spécial du propriétaire, l'ancien buteur Zlatan Ibrahimovic, très critiqué par les tifosi, a en revanche conservé son poste.

Une défaite qui coûte cher

Troisième de la Serie A et donc en ballotage favorable pour disputer la prochaine Ligue des champions au coup d'envoi de son dernier match de la saison dimanche, le Milan a fini la soirée à la 5e place après sa défaite contre Cagliari (2-1).

Le club lombard, dont l'objectif minimal était de participer à la très rémunératrice C1, disputera la Ligue Europa après avoir été dépassé par l'AS Rome (3e) et Côme (4e), vainqueurs respectivement à Vérone (2-0) et Crémone (4-1).

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Allegri, 58 ans, sera resté en poste moins d'un an. L'ancien entraîneur de la Juventus, qui avait déjà entraîné le Milan entre 2010 et 2014, paie l'effondrement de son équipe lors de la phase retour. Elle n'a en effet empoché que 28 points lors des 19 dernières journées contre 42 lors de la phase aller.

Le club, propriété du groupe américain RedBird Capital Partners dirigé par Gerry Cardinale, va donc connaître un cinquième entraîneur depuis 2024 après Stefano Pioli, les Portugais Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, et Allegri donc.

Pour succéder à Allegri, les noms d'Antonio Conte, qui vient de résilier son contrat avec Naples, et de Raffaele Palladino, en poste à Bergame, sont cités par la presse spécialisée.

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