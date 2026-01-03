L'AS Rome s'est incliné à Bergame 1-0 samedi lors de la 18e journée du Championnat d'Italie. La Juventus Turin a connu un coup d'arrêt face à Lecce 1-1 après trois victoires de rang.

L'entraîneur de l'AS Rome, Gian Piero Gasperini. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Atalanta Bergame n'a pas volé son succès, prenant le match en main dès la 12e grâce à la réussite de Giorgio Scalvini. Son coéquipier Gianluca Scamacca a même cru doubler la mise avant la pause, mais la VAR a décelé une position de hors-jeu. L'AS Rome n'est pas parvenu à recoller au score en deuxième période, subissant une quatrième défaite en six matches de championnat.

La Vieille Dame tenue en échec

Après trois victoires consécutives en Serie A, la Juventus a manqué l'occasion de remonter sur le podium provisoire, qui lui tendait les bras en cas de victoires face à Lecce. Après l'égalisation turinoise signée Weston McKennie (49e), Jonathan David a manqué un penalty décisif pour les Bianconeri à la 66e pour concéder le nul à domicile.

Cinquièmes avec 33 unités, les hommes de Luciano Spaletti ont vu leur poursuivant Côme (30 points) continuer leur marche en avant grâce à sa victoire 1-0 face à Udinese, la quatrième en six rencontres. Enfin, le néo-promu Pise, club de l'international suisse Michel Aebischer, a enchaîné avec un septième match sans victoire en championnat à Gênes 1-1.