Serie A La Louve et la Vieille Dame se prennent les pieds dans le tapis

ATS

3.1.2026 - 22:59

L'AS Rome s'est incliné à Bergame 1-0 samedi lors de la 18e journée du Championnat d'Italie. La Juventus Turin a connu un coup d'arrêt face à Lecce 1-1 après trois victoires de rang.

L'entraîneur de l'AS Rome, Gian Piero Gasperini.
L'entraîneur de l'AS Rome, Gian Piero Gasperini.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 22:59

L'Atalanta Bergame n'a pas volé son succès, prenant le match en main dès la 12e grâce à la réussite de Giorgio Scalvini. Son coéquipier Gianluca Scamacca a même cru doubler la mise avant la pause, mais la VAR a décelé une position de hors-jeu. L'AS Rome n'est pas parvenu à recoller au score en deuxième période, subissant une quatrième défaite en six matches de championnat.

La Vieille Dame tenue en échec

Après trois victoires consécutives en Serie A, la Juventus a manqué l'occasion de remonter sur le podium provisoire, qui lui tendait les bras en cas de victoires face à Lecce. Après l'égalisation turinoise signée Weston McKennie (49e), Jonathan David a manqué un penalty décisif pour les Bianconeri à la 66e pour concéder le nul à domicile.

Serie A. L’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué

Serie AL’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué

Cinquièmes avec 33 unités, les hommes de Luciano Spaletti ont vu leur poursuivant Côme (30 points) continuer leur marche en avant grâce à sa victoire 1-0 face à Udinese, la quatrième en six rencontres. Enfin, le néo-promu Pise, club de l'international suisse Michel Aebischer, a enchaîné avec un septième match sans victoire en championnat à Gênes 1-1.

