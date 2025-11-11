L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Raffaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.

Mister Palladino é il nuovo allenatore dell’@Atalanta_BC! ✍️🖤💙 pic.twitter.com/PGG9KGtVFF — Lega Serie A (@SerieA) November 11, 2025

Keystone-SDA ATS

«Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027», a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.

Ancien international italien, Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite. Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.