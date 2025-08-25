L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les «Nerazzurri» ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un «clean sheet» dès cette 1re journée.

Keystone-SDA ATS

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli – et pour 1 point – dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.