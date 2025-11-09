La course au scudetto s'annonce indécise cette saison. Cinq équipes sont séparées par trois points au terme de la 11e journée de Serie A qui a vu l'Inter Milan et l'AS Rome prendre la tête du classement.

Inter Milan defeat Lazio 2-0 to move top of Serie A as the title race heats up! 🇮🇹🔝 pic.twitter.com/TWGkjTFyrX — CentreGoals. (@centregoals) November 9, 2025

Keystone-SDA ATS

L'Inter, avec Yann Sommer et Manuel Akanji, a battu la Lazio 2-0 grâce à des buts de Martinez (3e) et Bonny (61e).

La Roma assure aussi

La Roma a pour sa part dominé Udinese 2-0 et compte 24 points, comme l'Inter mais avec une moins bonne différence de buts.

Le duo précède de deux longueurs l'AC Milan et Naples, qui a perdu 2-0 à Bologne (5e à trois points) dimanche.