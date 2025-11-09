La course au scudetto s'annonce indécise cette saison. Cinq équipes sont séparées par trois points au terme de la 11e journée de Serie A qui a vu l'Inter Milan et l'AS Rome prendre la tête du classement.
L'Inter, avec Yann Sommer et Manuel Akanji, a battu la Lazio 2-0 grâce à des buts de Martinez (3e) et Bonny (61e).
La Roma assure aussi
La Roma a pour sa part dominé Udinese 2-0 et compte 24 points, comme l'Inter mais avec une moins bonne différence de buts.
Le duo précède de deux longueurs l'AC Milan et Naples, qui a perdu 2-0 à Bologne (5e à trois points) dimanche.