  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A L’Inter en mode locomotive, Naples se remet sur les rails

ATS

17.1.2026 - 20:55

L'Inter Milan a repris le large en tête du Championnat d'Italie avec son succès à Udine (1-0) samedi lors de la 21e journée. De son côté, Naples a renoué avec la victoire après trois nuls consécutifs.

Keystone-SDA

17.01.2026, 20:55

L'Inter a enchaîné un neuvième match consécutif sans défaite en Serie A (huit victoires, un nul) grâce à un but de son capitaine Lautaro Martinez (20e). L'Argentin, en tête du classement des buteurs, a ajouté une onzième réalisation à son compteur personnel de la saison sur un service dans la surface de réparation de Francesco Pio Esposito, préféré à Marcus Thuram.

Serie A. Dans le mano a mano des Milans, l’AC revient à portée de l’Inter

Serie ADans le mano a mano des Milans, l’AC revient à portée de l’Inter

Avant de recevoir Arsenal mardi lors du choc de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, les Nerazzurri comptent six points d'avance sur leur premier poursuivant et grand rival, l'AC Milan, qui reçoit Lecce (17e) dimanche.

Naples gagne à nouveau

Relégué à neuf longueurs après le succès de l'Inter et tenu en échec successivement par Vérone (2-2), l'Inter (2-2) et Parme (0-0), Naples a répondu en venant à bout de l'accrocheuse équipe de Sassuolo au stade Diego-Armando-Maradona. Stanislav Lobotka a fait la différence d'une superbe frappe à la 7e minute, mais les tifosi napolitains, comme Antonio Conte, en tribune pour la 2e rencontre de suite après son exclusion contre l'Inter, ont tremblé jusqu'au bout.

Serie A. Deux partout, balle au centre : l’Inter et Naples se neutralisent

Serie ADeux partout, balle au centre : l’Inter et Naples se neutralisent

Le Napoli, champion en titre décimé par les blessures de plusieurs cadres (De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Meret) est toujours 3e, à six points de l'Inter et à égalité avec l'AC Milan qui a disputé un match de moins.

Les plus lus

Hommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !
Les menaces de Trump sur le Groenland : «inacceptables» pour Macron
«Foncer à 110 km/h contre un mur, ça peut paraître fou» - Le secret de Marco Odermatt
«Ils sont surtout là pour faire la fête» - Immersion dans le Fan’s Club d’Alexis Monney
À 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud
Trump va saper les fondements de la lutte contre les gaz à effet de serre