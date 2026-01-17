L'Inter Milan a repris le large en tête du Championnat d'Italie avec son succès à Udine (1-0) samedi lors de la 21e journée. De son côté, Naples a renoué avec la victoire après trois nuls consécutifs.

Keystone-SDA ATS

L'Inter a enchaîné un neuvième match consécutif sans défaite en Serie A (huit victoires, un nul) grâce à un but de son capitaine Lautaro Martinez (20e). L'Argentin, en tête du classement des buteurs, a ajouté une onzième réalisation à son compteur personnel de la saison sur un service dans la surface de réparation de Francesco Pio Esposito, préféré à Marcus Thuram.

Avant de recevoir Arsenal mardi lors du choc de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, les Nerazzurri comptent six points d'avance sur leur premier poursuivant et grand rival, l'AC Milan, qui reçoit Lecce (17e) dimanche.

Naples gagne à nouveau

Relégué à neuf longueurs après le succès de l'Inter et tenu en échec successivement par Vérone (2-2), l'Inter (2-2) et Parme (0-0), Naples a répondu en venant à bout de l'accrocheuse équipe de Sassuolo au stade Diego-Armando-Maradona. Stanislav Lobotka a fait la différence d'une superbe frappe à la 7e minute, mais les tifosi napolitains, comme Antonio Conte, en tribune pour la 2e rencontre de suite après son exclusion contre l'Inter, ont tremblé jusqu'au bout.

Le Napoli, champion en titre décimé par les blessures de plusieurs cadres (De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Meret) est toujours 3e, à six points de l'Inter et à égalité avec l'AC Milan qui a disputé un match de moins.