Serie A L'Inter Milan privé de Hakan Calhanoglu plusieurs semaines

ATS

13.1.2026 - 15:28

L'international turc de l'Inter Milan Hakan Calhanoglu s'est blessé à la jambe gauche, a annoncé mardi le leader du Championnat d'Italie. Son absence est estimée par la presse italienne à trois semaines.

Hakan Calhanoglu s'est blessé à la jambe gauche.
Hakan Calhanoglu s'est blessé à la jambe gauche.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.01.2026, 15:28

«Les examens réalisés ce jour font état d'un problème musculaire au muscle soléaire gauche. Sa situation sera de nouveau évaluée dans les jours à venir», a indiqué l'Inter dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

Selon la chaîne de télévision Sky Sports et le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, le milieu turc sera indisponible pendant trois semaines, ce qui signifie qu'il pourrait manquer cinq matches, dont les deux derniers de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Serie A. Deux partout, balle au centre : l’Inter et Naples se neutralisent

Serie ADeux partout, balle au centre : l’Inter et Naples se neutralisent

Calhanoglu, 31 ans, a marqué sept buts en championnat cette saison, dont un penalty, sa grande spécialité, dans le choc de la 20e journée dimanche contre Naples (2-2). L'Inter compte trois points d'avance sur l'AC Milan et quatre sur Naples, avant son match en retard de la 16e journée mercredi contre Leecce.

En Ligue des champions, l'Inter, finaliste de la compétition en 2023 et 2025, est 6e de la phase de ligue avec douze points en six matches, mais reste sur deux défaites de suite.

