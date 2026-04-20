Bien parti pour remporter son 21e titre de champion d'Italie, l'Inter Milan peut doubler la mise avec la Coupe d'Italie, à condition de passer l'obstacle Côme en demi-finale retour mardi à San Siro (21h00).

Yann Sommer et l’Inter peuvent rêver du doublé en Italie. IMAGO/Sportimage

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Avec douze points d'avance sur Naples à cinq journées de la fin du championnat, les Nerazzurri sont quasiment assurés d'être sacrés champions d'Italie. Ils peuvent même assurer le scudetto dès le week-end prochain avec un coup de main de la Cremonese si le promu empêche le Napoli de gagner vendredi soir.

En attendant, Cristian Chivu et ses joueurs vont affronter l'ambitieux Côme du tout aussi ambitieux Cesc Fabregas pour la quatrième fois cette saison, la troisième en un mois et demi. Depuis leur nul (0-0) en demi-finale aller de la Coppa Italia début mars, les Milanais sont retournés sur les bords du lac de Côme pour y décrocher une renversante et capitale victoire en championnat (4-3) le 12 avril.

Ils abordent donc la demi-finale retour avec un net ascendant pyschologique, d'autant que Côme, qui n'avait jamais atteint jusque-là le dernier carré de la Coupe d'Italie, s'est depuis nettement incliné face à Sassuolo (2-0) et a compromis ses chances de qualification pour la Ligue des champions.

«Côme voudra écrire l'histoire, il faudra être à notre meilleur niveau pour rallier Rome et offrir cette finale à nos supporters», a toutefois prévenu Chivu.