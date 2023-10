L'Udinese, 18e de Serie A, a limogé son entraîneur Andrea Sottil. Pour lui succéder, le club du Frioul a nommé Gabriele Cioffi, lequel avait déjà dirigé l'équipe en 2021-22.

Andrea Sottil n’est plus l’entraîneur de l’Udinese. Keystone

«Le nouvel entraîneur a signé un contrat qui expire le 30 juin 2024, avec une option pour une saison supplémentaire», a indiqué le club dans un bref communiqué.

Sottil avait rejoint l'Udinese en juin 2022 et terminé la saison dernière à la 12e place. Mais cette saison, son équipe court toujours après sa première victoire. Elle est relégable avec six points, pour six nuls et trois défaites.

AFP