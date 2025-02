L'Atalanta Bergame a repris des couleurs en écrasant Vérone (5-0) sur son terrain grâce à un quadruplé de son international italien Mateo Retegui, samedi lors de la 24e journée du Championnat d'Italie. Dur pour Cheikh Niasse et Antoine Bernede, qui fêtaient leur première titularisation avec les Jaune et Bleu après leurs départs d'YB et de Lausanne.

AFP Clara Francey

L'Atalanta qui restait cette semaine sur une élimination en quarts de finale de la Coupe d'Italie, à domicile contre Bologne (1-0), a signé seulement sa troisième victoire depuis que sa série de onze succès de suite en Serie A a pris fin le 28 décembre (trois défaites et cinq nuls).

Retegui, déjà meilleur buteur du championnat avant cette rencontre, totalise désormais vingt buts dont trois samedi avant la pause et un dernier à la 56e minute.

La «Dea» est revenue avec ses 50 points (3e) à une longueur de l'Inter Milan qui reçoit la Fiorentina lundi, tandis que le leader Naples, opposé à l'Udinese dimanche, compte quatre points d'avance (54 pts).