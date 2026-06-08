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Serie A La Fiorentina ouvre un nouveau chapitre avec Fabio Grosso

ATS

8.6.2026 - 18:04

La Fiorentina a annoncé lundi avoir nommé l'ancien international italien Fabio Grosso au poste d'entraîneur. Il avait récemment quitté son poste à Sassuolo.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.06.2026, 18:04

«Fabio n'est pas seulement un champion du monde, c'est aussi un coach qui a construit son chemin à travers son dur travail, ses idées et ses résultats», a déclaré le président Giuseppe Commisso dans le communiqué du club toscan. Celui-ci indique que le contrat de son nouveau technicien court jusqu'en 2028.

La Fiorentina, battue 1-0 par le Lausanne-Sport en décembre en Conference League, a vécu une saison 2025-26 catastrophique sous la direction de Stefano Pioli puis de Paolo Vanoli, remercié la semaine dernière après avoir pourtant assuré le maintien en Serie A (15e).

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