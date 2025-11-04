  1. Clients Privés
Serie A Lanterne rouge, la Fio se sépare de son entraîneur Stefano Pioli

ATS

4.11.2025 - 13:39

La Fiorentina, lanterne rouge du Championnat d'Italie, a relevé de ses fonctions son entraîneur Stefano Pioli, arrivé en juillet dernier. Elle l'a annoncé dans un communiqué mardi.

Keystone-SDA

04.11.2025, 13:39

L'équipe a été confiée «provisoirement» à Daniele Galloppa, précise le club toscan qui fêtera la saison prochaine son 100e anniversaire.

Depuis l'arrivée de Pioli, la Viola n'a empoché que quatre points en dix journées de Serie A, avec quatre nuls et six défaites, soit le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison.

Selon la presse italienne, la Fiorentina pense pour lui succéder à Roberto D'Aversa, passé par Parme, Lecce et Empoli, ou à Paolo Vanoli, sans club depuis son départ du Torino en juin dernier, après une seule saison.

De son côté, Pioli vient de connaître en moins de dix-huit mois trois clubs: l'AC Milan qui n'a pas souhaité prolonger son contrat après cinq saisons (2019-24), le club saoudien d'Al-Nassr qui l'a remercié après une saison (2024-25) et la Fiorentina.

Pioli est le troisième entraîneur à perdre son poste en Serie A cette saison, après Igor Tudor (Juventus) et Patrick Vieira (Genoa), tous remerciés lors des neuf derniers jours.

Serie A. En crise, la Juventus donne un grand coup de balai !

Serie AEn crise, la Juventus donne un grand coup de balai !

