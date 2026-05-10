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Serie A La Fiorentina valide son maintien après une saison compliquée

ATS

10.5.2026 - 19:58

La Fiorentina a assuré son maintien en Serie A grâce au point du match nul contre le Genoa (0-0) dimanche lors de la 36e journée du Championnat d'Italie. Elle avait pourtant très mal commencé la saison.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.05.2026, 19:58

10.05.2026, 19:59

La Viola a grappillé une place (15e) et totalise désormais 38 points, soit sept de plus que le 18e, la Cremonese, alors qu'il ne reste plus que deux journées à disputer.

Au coup de sifflet final dans leur stade, les tifosi toscans ont sifflé leurs joueurs malgré la réussite de l'opération maintien.

La saison 2025-26 de leur club avait en effet débuté avec des ambitions bien plus hautes avec l'arrivée l'été dernier au poste d'entraîneur de Stefano Pioli, passé notamment par l'AC Milan.

Mais Pioli a été licencié début novembre en raison du calamiteux début de saison de son équipe qui était dernière avec seulement quatre points au moment de son départ après la 10e journée.

Battue par le LS

Sous la conduite de Paolo Vanoli, la Fiorentina a repris des couleurs, signant notamment sa première victoire en championnat fin décembre et atteignant les quarts de finale de la Conference League, malgré une défaite en phase de ligue sur la pelouse du Lausanne-Sport (1-0).

La Viola, qui fêtera ses 100 ans la saison prochaine, a perdu son propriétaire depuis 2019, Rocco Commisso, fondateur du groupe Mediacom Communications, décédé en janvier à l'âge de 76 ans.

L'Inter Milan assuré de son 21e titre de champion depuis une semaine, l'attention se porte désormais sur la course à la Ligue des champions, en particulier pour la 4e place, avec, ce dimanche, les matches de l'AS Rome à Parme et de l'AC Milan (4e) face à l'Atalanta Bergame.

Côme s'est relancée dans la course à la C1 en allant s'imposer sur le terrain de Vérone (1-0), l'une des deux équipes reléguées en Serie B, et pointe désormais à la 5e place, à deux points du Milan et un devant la Roma.

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