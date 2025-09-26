La Juventus a ramené ses pertes de 199,2 à 58,1 millions d'euros lors de la saison 2024/25, a-t-elle annoncé. Ses participations à la Ligue des champions et au Mondial des clubs en sont la raison.

La Juventus se porte mieux sur le plan financier KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le club le plus titré du football italien, le seul en Italie coté en Bourse, a réduit ses pertes de 141,1 millions d'euros sur un an, grâce notamment à la forte augmentation de ses recettes tirées des droits TV (+77,7 millions) et des cessions de joueurs (+75,5 millions).

Privé de compétitions européennes en 2023/24 en raison d'infractions au fair-play financier, la Juve a renoué avec l'Europe la saison dernière. Son parcours s'est toutefois terminé dès les barrages d'accession aux 8e de finale de la Ligue des champions. Le club bianconero a terminé 4e du Championnat d'Italie et arraché son billet pour la Ligue des champions 2025/26, avant de chuter en 8e de finale du Mondial des clubs.

Lors de l'exercice clos le 30 juin 2025, le chiffre d'affaires de la «Vieille Dame» s'est établi à 529,6 millions d'euros, soit une progression de 135 millions (+34,2%) sur un an.