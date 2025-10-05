  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Milan freiné par la Juventus, la Roma et Naples en profitent

ATS

5.10.2025 - 22:47

L'AC Milan a cédé le contrôle de la Serie A à Naples et à l'AS Roma à l'issue de la 6e journée. Les Milanais ont récolté un point de leur nul 0-0 à Turin contre la Juventus.

Keystone-SDA

05.10.2025, 22:47

Les Lombards peuvent s'en vouloir, eux qui ont obtenu un penalty à la 54e, mais Pulisic n'a pas réussi à transformer l'essai. Sans Jashari, blessé, et Athekame, sur le banc, les Rossoneri auraient pu décrocher la victoire sur le terrain de la Juventus, mais Rafael Leao n'a pu convertir ses deux chances, lui qui est entré à la 63e.

Avec ce point, Milan laisse filer Naples, vainqueur du Genoa 2-1 et l'AS Roma qui est allée s'imposer 2-1 à Florence contre la Fiorentina.

Les plus lus

Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles
Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées
Servette désarmé : «Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal»
Gaza: Trump appelle les négociateurs à «avancer rapidement»
Ruben Vargas, Djibril Sow et Séville font plier le Barça