Serie A La Juventus cartonne et retrouve le chemin de la victoire

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

La Juventus Turin a renoué avec la victoire en Championnat d'Italie après cinq semaines d'attente samedi lors de la 28e journée qui a vu l'Atalanta se contenter d'un nul (2-2) avant d'affronter le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des champions.

La Juventus a renoué avec la victoire en Serie A.
La Juventus a renoué avec la victoire en Serie A.
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.03.2026, 22:55

La Juve s'est imposée 4-0 face à Pise qui semble promis à un retour express en deuxième division avec seulement 15 points et une victoire depuis août (20e).

Incapable de s'imposer en Serie A depuis le 1er février avec deux nuls et deux défaites, le club le plus titré du football italien a eu besoin d'une période pour prendre la mesure de son adversaire. Andrea Cambiaso, de la tête (54e), Khéphren Thuram, opportuniste dans la surface de réparation (65e) et Kenan Yildiz (75e) puis Jérémie Boga (90e+2) ont concrétisé la domination piémontaise.

L'équipe de Luciano Spalletti reste 6e (50 pts), mais elle est revenue sur les talons de l'AS Rome qui occupe la 4e place (51 pts), la dernière qualificative pour la C1, et qui disputera son match de la 28e journée dimanche sur le terrain du Genoa (15e).

Côme enchaîne, l’Atalanta accrochée 

Vainqueur à Cagliari plus tôt (2-1), Côme convoite aussi cette 4e place. L'équipe de Cesc Fabregas totalise elle aussi 51 points (5e) après une troisième victoire consécutive offerte par des buts de Martin Baturina (14e) et de son capitaine français Lucas da Cunha (76e).

Dernière équipe italienne en lice en Ligue des champions après les déroutes de l'Inter et de la Juventus en barrages d'accession aux 8e de finale, l'Atalanta a mal préparé la réception du Bayern Munich mardi. La «Dea» était menée 2-0 par l'Udinese, mais a arraché le point du nul grâce à un doublé de Gianluca Scamacca (75e et 79e). Le club de Bergame reste bloqué à la 7e place (46 pts).

Dimanche, l'affiche de la 28e journée, voire de la saison, oppose l'AC Milan, 2e avec 57 points, à l'Inter, leader avec dix points d'avance (67 pts). Tout autre résultat qu'une victoire pour le Milan scellerait sans doute ses espoirs de revenir son grand rival, bien parti pour empocher un 21e titre de champion d'Italie.

