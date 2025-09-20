La Juventus, tenue en échec par Vérone (1-1), a laissé filer ses premiers points en Championnat d'Italie samedi. De son côté, l'AC Milan a enchaîné face à l'Udinese (3-0) une troisième victoire de suite grâce à un doublé de Christian Pulisic. Zachary Athekame a fait ses grands débuts en Serie A.

🦁 | L'ancien lyonnais Gift Orban remet son équipe dans le match juste avant la pause ! 👏🦾 #VeronaJuve



Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La Juve est passée seule en tête de la Serie A, mais Igor Tudor et ses joueurs n'avaient pas le coeur à célébrer ce statut de leader. L'entraîneur croate ne décolérait pas contre l'arbitrage à l'issue du match, qualifiant d'«honteuse» la décision d'accorder un penalty pour une main turinoise dans la surface, à Vérone, transformé par Gift Orban (44e), en réponse à l'ouverture du score (19e) par Francisco Conceiçao.

L'avant-centre nigérian a été le protagoniste de l'autre tournant du match, un coup de coude donné au visage de Federico Gatti qui aurait dû lui valoir un carton rouge selon Tudor. «C'est incompréhensible», a-t-il jugé, avant de reconnaître que son équipe avait «manqué d'énergie».

La semaine de la Juve n'a pas été de tout repos: samedi dernier, elle a renversé l'Inter en championnat pour s'imposer 4-3, puis mercredi, elle a arraché un nul improbable (4-4) en Ligue des champions face à Dortmund avec deux buts dans le temps additionnel.

«Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient», a insisté le technicien croate dont l'équipe est leader de Série A avec dix points, mais peut être dépassée par le champion en titre Naples (2e, 9 pts) qui reçoit lundi le promu Pise.

L’AC Milan enchaîne, Athekame fait ses débuts

Pourtant privé de son gardien français Mike Maignan, blessé à un mollet, de Ardon Jashari, victime d’une fracture du péroné droit et de son entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, l'AC Milan n'a pas tremblé sur le terrain de l'Udinese.

Pulisic, opportuniste dans la surface de répération, a donné l'avantage à son équipe à la 39ème minute. Au retour des vestiaires (46e), l'international français Youssouf Fofana a doublé la mise de près, avant que Pulisic me mette définitivement l'Udinese KO (53e).

🤌 | Une action à montrer dans toutes les écoles de foot... 💥🧠 #UdineseMilan



Le camouflet de la première journée, une défaite à domicile contre un promu, la Cremonese, semble loin. Les Rossoneri sont troisièmes avec neuf points, sur les talons de la Juve.

A noter encore que Zachary Athekame a fait ses grands débuts dans le championnat italien samedi. Le latéral droit genevois est entré en jeu à la 81e minute pour l'AC Milan.

Athekame est arrivé cet été à Milan en provenance des Young Boys dans le cadre d'un transfert que les médias italiens ont estimé à 10 millions d'euros. L'international suisse M21 a remplacé le Croate Luka Modric, lui aussi transféré durant le mercato, alors que le match était déjà plié.