Serie A La Juventus passe ses nerfs sur Sassuolo et repart de l’avant

Nicolas Larchevêque

6.1.2026

Trois jours après son nul à domicile face au mal classé Lecce, la Juventus Turin a passé ses nerfs mardi sur Sassuolo, surclassé 3-0, lors de la 19e journée du Championnat d'Italie.

Fabio Miretti et la Juventus ont retrouvé le chemin de la victoire en Serie A.
Fabio Miretti et la Juventus ont retrouvé le chemin de la victoire en Serie A.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.01.2026, 22:59

Grâce à ce succès, la Juve a repris la quatrième place avec ses 36 points, à une longueur du podium, mais les Bianconeri ont disputé deux matches de plus que le trio de tête, l'Inter, leader avec 39 points, l'AC Milan (2e, 38 pts) et Naples (3e, 37 pts).

Avec une passe décisive et un but, Jonathan David a été le grand artisan de la victoire de la Juve, la quatrième de la Vieille Dame sur les cinq dernières journées. L'ancien Lillois avait beaucoup à se faire pardonner : contre Lecce (1-1) samedi, l'attaquant canadien a privé son équipe d'une victoire en manquant complètement sa tentative de penalty.

Contre Sassuolo, l'équipe de Luciano Spalletti n'a guère tremblé: il ne lui fallu attendre que 16 minutes pour prendre l'avantage sur un but contre son camp Tarik Muharemovic. Dominatrice mais maladroite, la Juve a peiné à concrétiser sa supériorité, avant que Fabio Miretti, servi par David, ne double enfin la mise à la 62e minute.

La Juve a ajouté immédiatement un troisième but (63e), David profitant d'une mauvaise relance d'Arijanet Muric pour filer vers le but et inscrire son deuxième but en Serie A après cinq mois d'attente, avant d'être félicité chaleureusement sur le terrain par ses coéquipiers et même son entraîneur.

La 4e place, qualificative pour la Ligue des champions, suscite bien des convoitises: la Juve est sous la menace de l'AS Rome (5e, 36 pts) et de Côme (6e, 33 pts et un match en moins) et ces trois équipes ont occupé tour à tour mardi en l'espace de quelques heures cette dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

En ouverture de cette 19e journée, Côme, entraîné par le très convoité Cesc Fabregas, s'est imposé 2-0 sur le terrain de Pise et a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat grâce à Maximo Perrone (68e) et un doublé d'Anastasios Douvikas (76e, 90e+6 sur pénalty).

Serie A. Côme continue de surprendre et peut se mettre à rêver grand

Serie ACôme continue de surprendre et peut se mettre à rêver grand

Le club lombard, dont les propriétaires indonésiens, les frères Hartono, font partie des milliardaires les plus riches de la planète, a bondi à la 4e place, avant d'en être délogé par l'AS Rome. La Roma a signé à Lecce sa première victoire à l'extérieur depuis le 23 novembre grâce au troisième but en Serie A de l'Irlandais Evan Ferguson (14e) et à Artem Dovbyk (71e).

Mercredi, l'Inter Milan peut s'assurer le titre honorifique de champion d'automne en s'imposant à Parme.

