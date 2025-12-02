Avec un but par mi-temps, la Juventus s'est qualifiée sans trembler pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en dominant l'Udinese 2-0, mardi soir à Turin.

la Juventus s'est qualifiée sans trembler pour les quarts de finale. IMAGO/Nicolo Campo

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Face au 9e de Serie A, la Juve, dominatrice, a ouvert le score à la 23e minute sur un but contre son camp du jeune (17 ans) défenseur de l'Udinese Matteo Palma. Elle a ensuite doublé la mise après la pause sur un penalty inscrit par son milieu de terrain Manuel Locatelli (2-0, 68e).

Les huitièmes de finale se poursuivent mercredi avec trois matches, dont Naples-Cagliari et Inter Milan-Venise. L'AC Milan, leader du championnat, se déplacera jeudi à Rome pour affronter la Lazio.