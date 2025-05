La Fiorentina et la Lazio vont encore changer d'entraîneur. Les deux clubs de Serie A ont officialisé vendredi le départ de leur coach respectif, Raffaele Palladino et Marco Baroni, un an seulement après leur arrivée.

Dans un bref communiqué, la Fiorentina a annoncé que «le contrat liant le club à Raffaele Palladino et à son staff avait été résilié». L'annonce de ce départ est une surprise de taille, car Palladino avait prolongé début mai son contrat jusqu'en 2027.

Arrivé à Florence en provenance de Monza, Palladino, 41 ans, avait succédé à Vincenzo Italiano, parti à Bologne, et a conduit la «Viola» à la 6e place du Championnat d'Italie. Elle a atteint le dernier carré de la Conference League où elle a chuté face au Betis Seville.

Baroni s’en va aussi après une saison

La Lazio est elle aussi à la recherche d'un nouvel entraîneur, puisque Baroni a quitté ses fonctions, a annoncé dans la presse italienne le directeur sportif du club romain qui a terminé à la 7e place du championnat. «Baroni a pris la décision, pour des raisons qui lui sont propres, de partir», a expliqué Angelo Fabiani au quotidien Il Messaggero.

Baroni, arrivé en provenance de Vérone, ne sera resté qu'une saison aux commandes de la Lazio, qui avait connu la saison d'avant trois entraîneurs (Maurizio Sarri, en poste depuis 2021, Giovanni Martusciello et Igor Tudor). Selon la presse italienne, Sarri qui n'a plus entraîné depuis son départ de la Lazio, pourrait être renommé aux commandes du club romain.