Serie A La pépite Kenan Yildiz redonne goût à la victoire à la Juventus

Nicolas Larchevêque

29.11.2025

La Juventus Turin a renoué avec la victoire en Championnat d'Italie samedi après presque un mois d'attente en battant Cagliari (2-1) grâce à un doublé de Kenan Yildiz.

Agence France-Presse

29.11.2025, 20:25

La Juve qui restait sur deux nuls, face à Côme (0-0) et la Fiorentina (1-1), a décroché seulement sa deuxième victoire en quatre matches de Serie A depuis que Luciano Spalletti a succédé à Igor Tudor.

Elle a été menée par Cagliari (26e), mais Yildiz, lancé par Khéphren Thuram, a égalisé dans la minute suivante. L'attaquant turc, 20 ans, a propulsé son équipe en tête juste avant la pause (45e+1), avec son quatrième but de la saison.

La Juve reste septième au classement (23 pts) mais ne compte plus que quatre points de retard sur le leader, l'AS Rome qui reçoit Naples (3e, 25 pts) dimanche dans l'affiche de cette 13e journée.

Vlahovic se blesse

La belle soirée de la Juve a été assombrie par la sortie sur blessure, a priori aux adducteurs, de Dusan Vlahovic (trois buts en championnat, trois en Ligue des champions).

L'AC Milan (2e, 25 pts) peut déloger la Roma, au moins provisoirement, de la première place s'il bat la Lazio Rome lors du dernier match programmé ce samedi.

