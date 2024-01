L'AS Rome n'a guère convaincu mais a assuré l'essentiel, la victoire 2 à 1 sur le terrain de la Salernitana, lanterne rouge très mal embarquée dans son opération maintien, lundi en clôture de la 22e journée du championnat d'Italie.

Encore une défaite pour la Salernitana de «Super Pippo». IMAGO/Insidefoto

Paulo Dybala a ouvert la marque sur un penalty sifflé pour une main dans la surface de Giulio Maggiore (51e).

L'Argentin et son partenaire en pointe de l'attaque romaine, le Belge Romelu Lukaku, ne se sont pas ménagés, mais c'est Lorenzo Pelligrini, oublié au second poteau, qui a doublé la mise (66). La Salernitana a aussitôt répliqué par Grigoris Kastanos (70) et a pris le dessus physiquement, sans concrétiser.

Les retrouvailles entre Filippo Inzaghi et Daniele De Rossi, membres de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde en 2006, ne resteront pas un bon souvenir pour le premier. Arrivé à Salerne en octobre, «Super Pippo» a vu son équipe concéder sa 14e défaite de la saison, sa septième à domicile: la lanterne rouge accuse désormais six points de retard sur l'Udinese, premier non-relégable.

En face, De Rossi, qui dirigeait son deuxième match depuis sa nomination en remplacement de José Mourinho, réussit pour l'instant un sans-faute et son équipe est désormais 5e avec 35 points, à une longueur de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions occupée par l'Atalanta qui a toutefois joué un match en moins.

«DDR» a encore une répétition contre un mal-classé, Cagliari, le week-end prochain, avant son premier vrai test, contre l'Inter le 10 février au Stade olympique