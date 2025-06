#SalernitanaSampdoria sospesa!



La #Salernitana è in #seriec ma i tifosi della curva granata non ci stanno.



Bottiglie e sediolini in campo, interviene la polizia: è caos a Salerno.



📹 @NicolaRaiano #calcioinoillole pic.twitter.com/MF2JozCIj1