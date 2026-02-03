L'AC Milan, porté notamment par ses internationaux français Adrien Rabiot et Christopher Nkunku, tous deux buteurs, est allé imposer 3-0 à Bologne et conforte sa 2e place mardi en clôture de la 23e journée du championnat d'Italie.

💥 | Et un, et deux et 3️⃣-0️⃣ et c’est signé Adrien Rabiot. 💫 #BolognaMilan



Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/eQ0ds00Iwo — DAZN France (@DAZN_FR) February 3, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Grâce à ce large succès, le Milan compte désormais 50 points, à cinq longueurs du leader, son voisin l'Inter, et prend ses distance avec le troisième Naples (46 pts).

Avec deux autres Français au coup d'envoi, Mike Maignan et Youssouf Fofana qui ont tous brillé dans leur registre, les Milanais ont enchaîné un deuxième déplacement, le stade San Siro étant réquisitionné pour accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Milan Cortina (7-22 février).

Servi à la limite du hors-jeu par Rabiot, l'attaquant anglais Ruben Loftus-Cheek a lancé les Rossonneri, accessoirement en jaune ce soir, sur de bons rails, profitant d'un mauvais alignement de la défense adverse (20e).

Rarement inquiétés par des Bolonais d'habitude très mordants à domicile, mais en manque d’inspiration lundi soir, les joueurs de Massimiliano Allegri se sont ensuite mis à l'abri sur un pénalty obtenu après vérification à la VAR et transformé par Nkunku qui a pris à contrepied le gardien Federico Ravaglia. L'ancien titi du PSG a été un poison permanent pour l'arrière-garde de Bologne et semble reverdir sous le maillot du club lombard.

🥶 | Christopher Nkunku ne tremble pas sur penalty. 🎯 #BolognaMilan



Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/1O8YaXheUY — DAZN France (@DAZN_FR) February 3, 2026

Surprise de la saison dernière, Bologne, avec Remo Freuler jusqu’à la 65e, ensuite donné le bâton pour se faire battre. Une longue touche a été interceptée par Rabiot qui ne s'est pas fait prier pour corser l'addition d'une frappe au ras du sol (47e), tuant tout suspense. Surtout l'équipe entraînée par Vincenzo Italiano se retrouve distancée pour les places qualificatives à la Ligue des champions puisqu'elle pointe désormais à 15 longueurs de la quatrième place occupée par la Juventus (45 pts).