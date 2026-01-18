Statu quo en tête du Championnat d'Italie à l'issue de la 21e journée. Trois points séparent toujours l'Inter Milan et l'AC Milan, vainqueur de Lecce (1-0) dimanche, tandis que l'AS Rome est revenue à une longueur du podium après son succès face au Torino (1-0).

💥 | Niclas Füllkrug débloque la situation et permet à l’AC Milan d’ouvrir le score ! ⚽️🔥 #MilanLecce



Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A San Siro, le Milan a souffert face au mal classé Lecce (17e) et a dû attendre la 76e minute pour faire la différence. Le salut est venu de l'international allemand Niclas Füllkrug, prêté par West Ham depuis le début du mois, qui a ouvert son compteur lors de son cinquième match en Serie A.

Sa semaine se termine bien mieux qu'elle n'avait commencé: selon la presse italienne, la chambre d’hôtel où il loge en attendant de trouver un logement a été cambriolée en son absence pour un préjudice de 500’000 euros en montres et autres bijoux.

En enchaînant un 20e match consécutif sans défaite en championnat, l'AC Milan (2e, 46 pts) a répondu à son grand rival, l'Inter, leader avec 49 points qui s'était imposé à Udine (1-0) samedi.

Derrière le duo milanais, l'AS Rome a réalisé une belle opération en vue d'un retour en Ligue des champions la saison prochaine: en allant battre le Torino (2-0), la Roma a débordé la Juventus Turin, tombée samedi à Cagliari (1-0), et se retrouve en 4e position avec 42 points, à un point de Naples (3e, 43 pts).

Il n'aura fallu à Donyell Malen que 26 minutes pour marquer les esprits et son premier but en Serie A. Prêté vendredi par Aston Villa à la Roma, l'international néerlandais a fait trembler les filets du Torino d'une belle frappe.

Passeur décisif sur le premier but, Paulo Dybala a définitivement mis KO le Toro à la 72e minute avec son premier but depuis le 26 octobre, seulement son deuxième en championnat cette saison.