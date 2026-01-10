  1. Clients Privés
Serie A L'AS Rome cravache et grimpe sur le podium provisoire

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

L'AS Rome est venue à bout de Sassuolo (2-0) samedi grâce notamment à un but de Manu Koné. L’international français a libéré son équipe revenue provisoirement sur le podium du Championnat d'Italie.

Agence France-Presse

10.01.2026, 20:28

La Roma a pris son temps mais a assuré l'essentiel en enchaînant pour la première fois depuis fin novembre deux victoires de suite en Serie A. Koné a concrétisé de la tête à la 76e minute la nette domination romaine avec son deuxième but de la saison en championnat, puis Matias Soulé a enfoncé le clou trois minutes plus tard.

Les Giallorossi sont passés avec leurs 39 points de la 5e à la 3e place, en débordant Naples (4e) et la Juventus Turin (5e, 36 pts) qui dispute lundi son match de la 19e journée contre la Cremonese. Mais l'équipe de Gian Piero Gasperini a disputé deux matches de plus que le leader, l'Inter Milan (1er, 42 pts), son dauphin l'AC Milan (39 pts) et le champion en titre napolitain (38 pts).

Côme accroché par Bologne

L'affiche de cette 20e journée, potentiel tournant de la saison, oppose l'Inter à Naples dimanche à San Siro, tandis que l'AC Milan rend visite à la Fiorentina (19e).

Equipe surprise de la phase aller, Côme qui restait sur trois victoires de suite, a dû se contenter du point du match nul, neutralisé à domicile par Bologne (1-1). Le club lombard aux richissimes propriétaires indonésiens reste 6e (34 pts).

