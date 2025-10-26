  1. Clients Privés
Serie A L'AS Rome rejoint Naples en tête du championnat

ATS

26.10.2025 - 17:32

L'AS Rome a rejoint Naples au sommet du Championnat d'Italie dimanche. La Louve s'est imposée sur le terrain de Sassuolo (1-0) dans le cadre de la 8e journée de Serie A.

L'AS Rome a rejoint Naples au sommet du Championnat d'Italie dimanche.
L'AS Rome a rejoint Naples au sommet du Championnat d'Italie dimanche.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 17:32

La Roma, qui restait sur une défaite à domicile contre l'Inter Milan (1-0), a décroché sa sixième victoire de la saison grâce à l'Argentin Paulo Dybala (16e). Elle totalise désormais 18 points, comme Naples, vainqueur la veille de l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji (3-1) dans l'affiche du week-end. Mais le Napoli, champion en titre, est leader grâce à sa meilleure différence de buts (+7, contre +5 pour la Roma).

Serie A. Naples remporte le choc face à l'Inter Milan mais perd De Bruyne

Serie ANaples remporte le choc face à l'Inter Milan mais perd De Bruyne

Sous la conduite depuis juillet de Gian Piero Gasperini, la Roma encaisse peu de buts, trois, ce qui en fait la meilleure défense de Serie A, mais elle en marque aussi peu, seulement huit. Les trois premiers, Naples, l'AS Rome et l'AC Milan, tenu en échec par Pise (2-2) vendredi à San Siro, se tiennent en un point.

Serie A. Le Genevois Zachary Athekame offre un point inespéré à l'AC Milan

Serie ALe Genevois Zachary Athekame offre un point inespéré à l'AC Milan

