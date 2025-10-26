L'AS Rome a rejoint Naples au sommet du Championnat d'Italie dimanche. La Louve s'est imposée sur le terrain de Sassuolo (1-0) dans le cadre de la 8e journée de Serie A.

La Roma, qui restait sur une défaite à domicile contre l'Inter Milan (1-0), a décroché sa sixième victoire de la saison grâce à l'Argentin Paulo Dybala (16e). Elle totalise désormais 18 points, comme Naples, vainqueur la veille de l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji (3-1) dans l'affiche du week-end. Mais le Napoli, champion en titre, est leader grâce à sa meilleure différence de buts (+7, contre +5 pour la Roma).

Sous la conduite depuis juillet de Gian Piero Gasperini, la Roma encaisse peu de buts, trois, ce qui en fait la meilleure défense de Serie A, mais elle en marque aussi peu, seulement huit. Les trois premiers, Naples, l'AS Rome et l'AC Milan, tenu en échec par Pise (2-2) vendredi à San Siro, se tiennent en un point.