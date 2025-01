L'Atalanta Bergame et la Juventus Turin se sont neutralisées (1-1) mardi en match en retard de la 19ème journée du Championnat d'Italie. Pour sa part, l'AC Milan a arraché à Côme sa première victoire en Serie A (1-0) sous la direction de son nouvel entraîneur Sergio Conceiçao.

Mateo Retegui a privé la Juventus de victoire, une fois de plus... KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Comme attendu, le duel entre l'Atalanta et la Juve, deux des équipes les plus séduisantes et offensives du championnat, a fait des étincelles, avec des occasions de but en cascade et un rythme échevelé pendant 90 minutes. Mais comme redouté par ses tifosi, la Juventus a encore craqué : elle n'a certes toujours pas perdu en Serie A cette saison, mais elle a concédé son treizième nul en vingt journées !

L'équipe de Thiago Motta, relégué en tribunes après son exclusion le week-end dernier lors du derby de Turin, a fini par trouver l'ouverture dans la défense bergamasque, grâce à son défenseur français Pierre Kalulu (54e), lancé par Weston McKennie. Mais comme souvent dès qu'ils mènent, les Bianconeri ont commencé à reculer et l'Atalanta en a profité pour égaliser sur une tête de Mateo Retegui (78e), de retour de blessure pour son treizième but de la saison.

Ce nul ne fait les affaires de personne : l'Atalanta, qui n'a marqué que trois points sur ses trois derniers matches (3e, 43 pts), est en train de perdre le contact avec Naples (leader, 47 pts) et possiblement avec l'Inter (2e, 43 pts mais deux matches en moins), tandis que la Juve est distancée à la 5ème place (34 pts).

L’AC Milan retrouve goût à la victoire

Débutée par un sacre en Supercoupe d'Italie, l'ère Conceiçao à l'AC Milan est plus laborieuse en championnat: trois jours après un nul à domicile (1-1) face au relégable Cagliari (18e), les Rossoneri ont été malmenés puis menés par un promu mal classé (16e), avant de se réveiller.

Côme a pris l'avantage grâce à sa récente onéreuse recrue, l'Espagnol Assane Diao (60). Le Milan a dû son salut à deux joueurs qui avaient été remis en cause par Paulo Fonseca, le prédécesseur de Conceiçao, licencié le 30 décembre après seulement six mois en poste. Théo Hernandez a égalisé à la 71e minute, avant que Rafael Leao n'offre la victoire à son équipe cinq minutes plus tard.

Grâce à ce succès, le premier en championnat depuis le 6 décembre, l'AC Milan est passé de la 8e à la 7e place (31 pts, un match en moins), mais accuse seize points de retard sur Naples.