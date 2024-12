Pour la première fois de son histoire, l'Atalanta Bergame a aligné dix victoires de suite en Serie A en battant Cagliari (1-0) samedi, tandis que la Juventus Turin s'est encore plus éloignée du titre après son nul miraculeux à domicile face à Venise (2-2).

Federico Gatti et la Juventus sont toujours invaincus en Serie A cette saison. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque

Visiblement encore fatigués par leur duel de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid (3-2) mardi, les joueurs de Gian Piero Gasperini n'ont pas produit en Sardaigne le football ambitieux cher à leur exigeant entraîneur. Mais ils ont assuré l'essentiel grâce à Nicolo Zaniolo (66e), deux minutes après son entrée en jeu.

L'Atalanta qui n'a plus gaspillé de point en championnat depuis le 24 septembre et un nul à Bologne (1-1), totalise 37 points, soit deux de plus que Naples (35 pts). Mais Gasperini se refuse toujours à penser au «scudetto». «On est tout en haut, mais gagner dix matches de suite ne veut rien dire, car il y a des équipes qui sont sur des séries de huit victoires», a balayé l'entraîneur de l'Atalanta.

De son côté, Naples, leader de la 6e à la 14e journée, a fait peur à ses tifosi pendant une terne première période à Udine, avant de s'imposer 3-1 face à l'Udinese. Le capitaine français de l'Udinese Florian Thauvin a donné l'avantage à son équipe, en s'y reprenant à deux fois sur penalty (22e).

Mais Romelu Lukaku, tout en puissance, a ramené les deux équipes à égalité en début de seconde période (50e), puis le Napoli a pris le large sur un but contre son camp de Lautaro Gianetti (76e) et un but de Frank Anguissa (81e).

Dixième nul de la Juve

Trois jours après sa victoire (2-0) en Ligue des champions contre Manchester City en crise, la Juventus a quitté la pelouse sous les sifflets de ses supporters.

La «Vieille Dame» a failli s'incliner pour la première fois de la saison en championnat face à la lanterne rouge Venise, mais Dusan Vlahovic a arraché le point du nul sur pénalty dans le temps additionnel (90+5e).

La Juve a enchaîné un cinquième nul de suite et après ce dixième nul de la saison, elle est 6e et accuse neuf points de retard sur l'Atalanta.