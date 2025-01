La Lazio privée de son aigle-symbole: le club romain a mis fin lundi au contrat du fauconnier qui, avant chaque match à domicile, fait voler un aigle au-dessus de la pelouse et des tribunes du Stade olympique, pour avoir montré son sexe sur les réseaux sociaux.

AFP Clara Francey

«La Lazio, choquée de voir les images et la vidéo de Juan Bernabè et de lire les déclarations qui les accompagnent, annonce qu’elle a cessé, avec effet immédiat, toute relation avec lui, compte tenu de la gravité de son comportement», a indiqué le club, actuellement 4ème du Championnat d'Italie, à onze points du leader, Naples.

«Le club est conscient de la douleur, qu'il partage, que la perte de l’aigle causera à ses supporters lors des prochains matches à domicile, mais il estime qu’il n’est pas possible d'être associé, d’autant plus quand il s'agit du symbole historique de l’aigle, à une personne qui, de sa propre initiative, a rendu impossible la poursuite de la relation», poursuit le texte.

Bernarbè, un musculeux Espagnol de 56 ans, a créé la polémique en publiant sur ses réseaux sociaux des images montrant son sexe après la mise en place samedi par un chirugien d'un implant pénien pour améliorer sa vie sexuelle.

«Il n'y a rien de mal à faire cela (...) Je pense que c'est une solution que tous les hommes devraient étudier, avoir une sexualité fait du bien», a-t-il notamment écrit. Bernarbè était avec son aigle, baptisé Olimpia, en charge de l'animation des avant-matches de la Lazio depuis la saison 2010-11.

Il avait déjà fait parler de lui en 2021 pour avoir fait, après un match de championnat, un salut fasciste et crié «Duce, Duce» en direction des tribunes occupées par des ultras de la Lazio, dont certains ne cachent pas leur admiration et nostalgie pour Benito Mussolini et le régime fasciste.

La Lazio l'avait alors suspendu. Avant l'annonce de la résiliation de son contrat par la Lazio lundi, Bernarbè s'était défendu sur la station locale Radio24 en assurant qu'il «ne regrettait pas d'avoir publié ces images».

«J'aime le sexe (...) Pour moi, la nudité est quelque chose de normal, car j'ai grandi dans une famille naturiste et avec un esprit ouvert. Je ne comprends pas qu'on présente cette photo comme de la pornographie», a-t-il expliqué.

Avant d'évoquer Mussolini: «Je l'admire beaucoup. Faire partie de la Lazio est un honneur à tous les sens du terme, cela me fait sentir plus homme».