Le gardien de but nigérian de l'Udinese Maduka Okoye, accusé d'être impliqué dans une affaire de match truqué, a été innocenté. Il a toutefois écopé d'une suspension de deux mois par le Tribunal de la Fédération italienne (FIGC).

Maduka Okoye défend les couleurs de l'Udinese depuis 2023. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

«Le parquet fédéral de la FIGC, réuni dans le cadre de la procédure contre Maduka Okoye, a exclu toute implication du joueur dans des comportements relevant d'une infraction sportive», a expliqué l'Udinese dans un communiqué publié mardi soir. «Toutes les accusations d'une prétendue infraction sportive ont été abandonnées et la suspension de deux mois est fondée uniquement sur la violation du principe général de loyauté (article 4 du Code de Justice sportive fédérale)», a précisé le club du Frioul.

Okoye (25 ans) était soupçonné d'avoir volontairement pris un avertissement lors d'un match de Serie A contre la Lazio en mars 2024. Le gardien né et formé en Allemagne avait écopé d'un carton jaune pour gain de temps, conformément à un accord conclu avec un ami restaurateur qui avait octuplé sa mise et gagné 120'000 euros.

L'enquête de la FIGC, avec auditions du joueur et du restaurateur, a établi qu'il n'y avait pas eu volonté de truquer le match, ce qui aurait été passible d'une amende de quatre ans. Okoye, à l'Udinese depuis 2023, sera suspendu à partir du 18 août et pourra faire son retour en compétition le 19 octobre. Il va donc manquer sept matches de son équipe, six en championnat et un en Coupe d'Italie.