La doublure de Yann Sommer impliquée dans un accident mortel

Le gardien remplaçant de l'Inter de Milan, Josep Martinez, a été impliqué dans un accident de la route mortel.

Josep Martinez a été impliqué dans un accident de la route mortel. IMAGO/Marco Canoniero

Keystone-SDA ATS

Près du lac de Côme, l'Espagnol de 27 ans a percuté avec sa voiture un retraité qui circulait en fauteuil roulant électrique, a annoncé la police. L'homme de 81 ans a été tué sur le coup.

Le déroulement exact des faits n'est pas encore clair. Selon les premiers éléments de l'enquête, le retraité aurait fait demi-tour par surprise sur une route de campagne avec son fauteuil roulant. Roulant sur la voie opposée, Martinez n'aurait pas pu l'éviter, a-t-on précisé.

Josep Martinez est en état de choc selon son club. A l'Inter, l'Espagnol est le remplaçant de l'ancien gardien de but de l'équipe de Suisse Yann Sommer.