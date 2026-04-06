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Serie A Le Napoli garde espoir dans la course au titre

ATS

6.4.2026 - 22:53

Naples n'a pas dit son dernier mot: le champion d'Italie en titre est venu à bout de l'AC Milan (1-0) lundi lors de la 31e journée de Serie A pour s'emparer de la 2e place à sept points de l'Inter.

Naples se relance et grimpe à la 2e place en battant Milan.
Naples se relance et grimpe à la 2e place en battant Milan.
IMAGO/Goal Sports Images

Keystone-SDA

06.04.2026, 22:53

06.04.2026, 23:04

Au lendemain de leur démonstration contre l'AS Rome (5-2), les joueurs de l'Inter, leaders du championnat avec neuf points d'avance en début de journée, avaient les yeux fixés sur le stade Diego-Armando-Maradona. Un nul entre leurs deux principaux rivaux pour le titre aurait fait grandement leurs affaires, mais la victoire du Napoli, arrachée à la 79e, n'est pas non plus pour leur déplaire.

A sept journées du terme de la saison, soit un maximum de 21 points à empocher, les Nerazzurri sont solidement installés en tête du championnat avec sept longueurs d'avance sur leur nouveau dauphin, Naples, tandis que l'AC Milan a rétrogradé à la 3e place, à neuf longueurs.

Serie A. L'Inter Milan surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre

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Intense et équilibré, le choc de la 31e journée entre le Napoli et le Milan a tenu ses promesses et a été décidé en faveur du club hôte par Matteo Politano, l'un des internationaux italiens qui ont participé à la nouvelle déroute de la Nazionale, privée de Mondial-2026 par la Bosnie-Herzégovine. L'équipe d'Antonio Conte a enchaîné une cinquième victoire de suite et peut encore, comme la saison dernière, coiffer l'Inter sur le poteau.

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