L'Inter Milan, où évolue Yann Sommer, a trouvé son nouvel entraîneur. Six jours après le départ-surprise de Simone Inzaghi, le vice-champion d'Europe 2025 a choisi lundi l'ancien international roumain Cristian Chivu.

Una nuova pagina da scrivere 🖊️

Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«L'Inter Milan souhaite la bienvenue à Cristian Chivu, nouvel entraîneur de son équipe première qui a signé un contrat de deux ans, jusqu'au 30 juin 2027», a expliqué le club lombard dans un communiqué. Chivu, 44 ans, connait bien l'Inter pour avoir porté le maillot nerazzurro de 2007 à 2014 avec en point d'orgue, le sacre en Ligue des champions en 2010 et un triplé Serie A/Coupe d'Italie/C1.

L'ancien défenseur a fait ensuite ses débuts d'entraîneur dans le club milanais, d'abord avec les équipes de jeune de 2018 à 2021, puis à la tête de la Primavera, la réserve, de 2021 à 2024. Il avait quitté l'Inter en fin de saison dernière, avant d'être recruté en février 2025 par le promu Parme, alors mal en point.

À défaut de Fabregas

Pour sa première expérience comme entraîneur en Serie A, Chivu a assuré le maintien de Parme (16e) avec un bilan de trois victoires, notamment contre la Juventus et l'Atalanta, sept nuls et trois défaites. C'est donc avec une expérience limitée à 13 matches qu'il va succéder à Inzaghi qui a cédé aux avances du club saoudien d'Al-Hilal et son contrat mirobolant de 50 millions d'euros sur deux saisons.

Sous la conduite d'Inzaghi, pendant quatre saisons (2021-25), l'Inter a remporté un scudetto (2024), deux éditions de la Coupe d'Italie (2022, 2023) et a disputé deux des trois dernières finales de la Ligue des champions. Chivu n'était pas le premier choix de l'Inter. Le club lombard, devancé d'un point par Naples pour le titre 2025 de champion d'Italie, voulait recruter l'Espagnol Cesc Fabregas, mais Côme, qu'il a conduit à la 10e place, n'a pas voulu le laisser partir.