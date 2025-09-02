Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !

Manuel Akanji a été transféré à l'Inter Milan, tandis que Benjamin Pavard a quitté les Nerazzurri pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Un choix incompréhensible pour certains supporters qui se plaignent de ne pas comprendre les décisions du président du club lombard, Beppe Marotta.

🚨⚫️🔵 Manuel Akanji from Man City to Inter deal details.



◉ €2m loan fee and part of salary coverage.

◉ €15m buy option clause.

◉ Buy clause becomes mandatory if Akanji plays at least 50% of games and if Inter win the Serie A this season. pic.twitter.com/Xm7qVdXLM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Igor Sertori bfi

Pilier de la Nati depuis de nombreuses années, Manuel Akanji est le nouveau défenseur de l'Inter Milan depuis lundi. Le Zurichois a été prêté pour une saison par Manchester City en échange de 2 millions d’euros et d'une option d'achat définitive fixée à 15 millions d’euros.

Le joueur de 30 ans a contribué aux nombreux succès de Manchester City ces dernières années, remportant notamment une Ligue des champions et deux titres en Premier League. Avant d'arriver en Angleterre, Akanji a porté les maillots du Borussia Dortmund et de Bâle.

Si la nouvelle de ce transfert a été accueillie avec enthousiasme par les fans de la Nati, les supporters de l'Inter, du moins une partie d'entre eux, ne semblent pas très satisfaits de l'achat effectué par Beppe Marotta. C’est ce que rapporte le site italien «sportvirgilio.it».

Pavard au coeur des débats

Selon certains mécontents, Akanji ne correspond pas au profil du jeune arrière dont l'Inter Milan avait besoin. De plus, pour beaucoup, Akanji est un défenseur central, certes très bon, mais uniquement capable de jouer dans l'axe d'une défense à trois.

Cela constitue un problème dans la mesure où le club milanais serait fragile sur le côté droit de sa défense. En effet, Yann Bisseck n'a jamais vraiment décollé tandis que Benjamin Pavard, trop souvent blessé, a décidé de changer de maillot et de filer du côté de Marseille.

Le départ de Pavard et l'arrivée d'Akanji sont mal interprétés sur les réseaux sociaux par les fans des Nerazzurri, ce qui freine l'enthousiasme pour la venue de l’Helvète en Lombardie. «Si Akanji arrive et que Pavard s'en va, qu'est-ce qui change ?», se questionne un fan. «Si Pavard part, cela n'a pas de sens», ajoute un autre. «Akanji est un grand footballeur. Mais pourquoi diable le président permet-il à Pavard de partir ?», demande encore un troisième supporter.

Fort de son expérience, Manuel Akanji espère faire taire rapidement les critiques. Il commencera sa nouvelle aventure à Milan après la pause dédiée aux équipes nationales. Son avenir en Serie A reste donc à écrire.