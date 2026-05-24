Côme en Ligue des champions, l'implosion du Milan, les adieux de Conte

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Côme en C1, l'implosion du Milan, les adieux de Conte

ATS

24.5.2026 - 23:28

Naples sans coach, l'AC Milan perd pied et Côme va découvrir la Ligue des champions: même si l'Inter était assuré de son 21e scudetto, la 38e et dernière journée du Calcio n'a pas manqué de piquant.

Cesc Fabregas et Côme en Ligue des champions
Cesc Fabregas et Côme en Ligue des champions
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Keystone-SDA

24.05.2026, 23:28

24.05.2026, 23:58

C'était annoncé et cela a été au confirmé au cours d'une conférence de presse surréaliste: après deux saisons, Antonio Conte va quitter Naples avec qui il a remporté le titre en 2025. Pour son dernier match aux commandes du Napoli, Conte a vu son équipe s'imposer face à l'Udinese (1-0) et finir à onze points de l'Inter, contrarié la veille à Bologne (3-3).

Serie A. Yann Sommer et Manuel Akanji sacrés champions d'Italie avec l'Inter

Serie AYann Sommer et Manuel Akanji sacrés champions d'Italie avec l'Inter

Le moment clé de cette journée, redouté par les tifosi napolitains, s'est joué bien après le coup de sifflet final. Au cours d'une conférence de presse en forme de discussion, parfois tendue, avec le président et propriétaire du club Aurelio De Laurentis, Conte, 56 ans, a fait ses adieux à Naples.

Le Milan chute

A San Siro, les tifosi du Milan ont vécu un cauchemar. Leur équipe, 3e et en ballotage favorable pour disputer la prochaine Ligue des champions au coup d'envoi, a été surclassée par Cagliari (2-1).

Malgré le retour d'une blessure au visage de Luka Modric, le Milan, sifflé par ses supporters au coup de sifflet final, a chuté à la 5e place et devra se contenter de l'Europa League. Car dans le même temps, l'AS Rome s'est imposée à Vérone 2-0 et Côme a dominé la Cremonese 4-1.

La Roma, pour la première saison en charge de Gian Piero Gasperini, a terminé sur le podium (3e, 73 pts) et disputera la C1 pour la première fois depuis 2018/19.

Plus fort encore, Côme, qui évoluait encore en Serie B en 2023/24, va découvrir la compétition-reine du football européen. Avec Cesc Fabregas, son entraîneur convoité par les plus grands clubs européens? C'est la question qui taraude les tifosi de l'ambitieux club lombard. Cette 38e journée a scellé le sort de la Cremonese, qui, un an après avoir été promue, va retrouver la Serie B, avec Pise et Vérone.

Ce dernier dimanche de la saison a été aussi marqué par des incidents entre supporters avant le derby de Turin entre le Torino et la Juventus, qui ont fait un blessé grave aux abords du Stade olympique. Le coup d'envoi du match a été retardé d'une heure, mais même si elle s'impose, la Juve devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine.

Les plus lus

Un avion déchire sa voile - la parapentiste filme toute la scène
Craintes autour d'une potentielle explosion de la carcasse de «Timmy» la baleine
«C'est un vrai choc» - Un enfant retrouvé mort dans un buisson à Rennes
«Non, je ne reviendrai pas à Liverpool, je vais être très loin d'ici»
Vague de chaleur inédite par sa précocité en France
Côme en Ligue des champions, l'implosion du Milan, les adieux de Conte